Минские соглашения: Грызлов продолжает настаивать на диалоге Украины с «Л-ДНР»

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов считает, что главной причиной того, что на востоке Украины сохраняется неустойчивая ситуация в сфере безопасности, является нежелание Киева идти на диалог с «Л-ДНР», пишет российский ТАСС.

Произошедшее 18 февраля обострение в районе Золотого (Луганская обл.) , по его словам, – это очередное подтверждение того, что «безопасность на Донбассе не будет обеспечена, пока не начнется реализация политических положений Минских договоренностей».

Грызлов напомнил, что на последнем саммите «Нормандского формата» Киев в очередной раз подтвердил все свои обязательства в плане выполнения Минских соглашений. «Однако никаких практических мер киевской властью не принято, даже "формула Штайнмайера" так и не включена в украинское законодательство, не согласованы правовые аспекты особого статуса», – отметил Грызлов.

«Особый статус Донбасса с введением его на постоянной основе по "формуле Штайнмайера" является решающим условием урегулирования конфликта. Только движение в этом направлении – путь к прочному и устойчивому миру на Донбассе», – сказал Грызлов.