Скандал в Краматорске: Депутаты выразили недоверие мэру (Видео)

В Краматорске разгорелся скандал – депутаты обвиняют городского голову Андрея Панкова и его заместителей в растрате бюджетных средств. Тех, что выделили на разработку сметы строительства инфраструктурных проектов.

Так, от дворца культуры «Строитель», еще недавно – символа Краматорска, возведенного одним из первых в городе, остались только стены. Все потому, что реконструкция пошла не по плану – проект подорожал.

Также должен был быть бассейн, однако за забором – только котлован.

Уже третий год не достроят и обещанную ледовую арену. Активисты считают, что работы затягивают намеренно. «Для чиновников стройка – это заработок. Это дорогие проекты и, что самое страшное, – эти проекты дорожают в процессе строительства. То есть, допустим, там вот каток мы начинали, если я не ошибаюсь с 40 миллионов, то к моменту завершения строительства общая сумма составит более 100 миллионов», – говорит общественный деятель Андрей Романенко.

По словам мэра, большие объекты строят или ремонтируют за счет областного бюджета. Город выделяет деньги только на разработку сметы. Однако проекты до сих пор только на бумаге.

Местные депутаты возмущены. Обвиняют мэра. А тот указывает на начальника управления капитального строительства. «Учитывая отсутствие четко организованной работы, недостаточный уровень координации управления с подрядчиками, затягивание сроков выполнения работ, по многим объектам, мной принято кадровое решение в отношении Османова. Начиная с 1 марта 2020 года Османов уже не будет занимать должность начальника управления», – заявил Андрей Панков.

Он добавил, что депутаты сами голосовали за выделение средств на разработку проектов. А окончательное решение приняли в облгосадминистрации. Но присутствующих в зале такой ответ не устроил. «Судя по тому, что мы сейчас услышали, виноват Жебривский (Павел Жебривский – экс-глава ДонОГА, занимавший эту должность с 11 июня 2015 г. по 13 июня 2018 г., – ред.) с его командой, виноваты депутаты здесь сидящие, потому что голосовали за выделение денег на 23 миллиона на проекты, которые не реализуются. И виноват Османов. А все остальные у нас в шоколаде», – заявила депутат Краматорского горсовета Ирина Ольховая.

Мнения депутатов разделились: одни обвиняют главу города, другие – защищают. «Я смотрю, вы предъявляете претензии команде, которую вы выбирали! Что происходит? 4 года мы отработали с людьми, и говорите, что это не мы?» – сказал депутат Краматорского горсовета Андрей Бессонный.

Дискуссия по реализации проектов продолжалась почти час. Продолжить тему депутаты планируют на внеочередной сессии, которую могут назначить уже в следующий понедельник.

Источник: ТК «Донбасс»