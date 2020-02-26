Всеукраинская кампания: В общественных заведениях начнут разъяснительную работу по коронавирусу

В общественных заведениях в Украине начнут разъяснительную работу по новому типу коронавируса с завтрашнего дня, 27 февраля. Об этом сегодня, 26 февраля, во время брифинга сообщил министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает « РБК – Украина ».

По его словам, из 107 тыс. предприятий, инспекторы не везде будут заходить: где-то передадут информацию работодателям, и они сами ее распространят. «У нас есть две службы под Министерством: Государственная служба Украины по вопросам труда и Госпродпотребслужба. Мы сейчас у Гоструда попросим пройти по оптовой, розничной торговле, по размещению, по ресторанному бизнесу и по транспорту. Это будет всеукраинская кампания с завтрашнего дня, которая будет происходить в двух направлениях. Инспектора первой службы будут посещать эти точки в бизнесе», – рассказал Милованов.

Также разъяснительные мероприятия проведут с сотрудниками, которые должны контактировать со многими людьми.

Напомним, что в регионах Украины готовятся к ситуации, связанной с распространением коронавируса в мире.