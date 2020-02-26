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Всеукраинская кампания: В общественных заведениях начнут разъяснительную работу по коронавирусу

26.02.20 20:58

В общественных заведениях в Украине начнут разъяснительную работу по новому типу коронавируса с завтрашнего дня, 27 февраля. Об этом сегодня, 26 февраля, во время брифинга сообщил министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает «РБК – Украина».

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