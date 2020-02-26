Дети против снеков: Старшеклассников Рубежного и Лисичанска в школах не кормят горячим обедом (Видео)

В городах Луганской области Рубежном и Лисичанске в школах старшеклассникам продают булочки, шоколадные батончики и печенье. А вот купить порцию первого блюда ученики не могут, потому что повара для них не готовят. Поэтому вместо полноценного обеда у школьников только перекусы.

Старшеклассники из Лисичанска рассказывают, что на школьный обед хотят суп, согласны и на кашу. «Например, суп, картошка либо тушеное можно, рыбка жареная, какое-то яблочко. То есть это намного полезнее, чем булочки. Желудок портит и не наедаешься. Это как простые углеводы идут», – говорит школьница.

По словам подростков, за полгода обучения перекусов у них было предостаточно. Пиццы и круассанов – наелись. «У нас 7 уроков каждый день и даже 8 бывает. То есть пять книг, еще целая пачка тетрадей, и еще надо с собой тормозок взять. Это же все тоже на позвоночник действует и ты не унесешь это все просто. Хотелось бы как за границей – есть в школах полностью весь рацион», – сказала десятиклассница Анна.

«Если родители дают 50 грн на неделю, то можно потратить за два дня их», – добавляет другая школьница.

Вместо столовых дети могут посещать частные школьные буфеты. Самая питательная пища здесь – пицца с колбасной нарезкой. Среди ассортимента есть и другая выпечка, а еще сладости. Продавщица объясняет, что нормам питания в учреждениях образования эта еда не противоречит. «Чипсы, сухарики нельзя. На столах у нас нет того, чего нельзя кушать», – объяснила она.

Как сообщила директор Лисичанской специализированной школы № 8 Галина Никифоренко, сейчас ассортимент определяет арендатор буфета. «Это же аренда помещения. Это же буфет, а не пищеблок. То, что не работает столовая для старшеклассников – да, есть жалобы родителей чтобы было горячее питание. Вот это главная проблема», – сказала она.

Раньше детей кормил комбинат школьного питания, но его закрыли. Повара в столовых есть, но они готовят лишь для младшеклассников, которые питаются бесплатно. Средства на это выделяются из горбюджета.

Старшим порцию не продадут даже за деньги – права на это учебные заведения не имеют. И, как признается директор Лисичанской общеобразовательной школы № 26 Владимир Жусов, дополнительной нагрузки не хотят. «За бюджетные деньги и питание то, которое будет идти за наличный расчет. Как его дифференцировать на раздаче? Можно его дифференцировать, но это дополнительно кастрюля туда, кастрюля туда. Не будет этого, мне эта нагрузка не нужна. Наверное, какую-то карточную систему можно вводить», – рассказал он.

Часть школьников питанием по нынешней системе довольна. А вот мнения родителей разделились. «Я туда не заходила. Я знаю, что когда столовые, то у них и каши, и супы, и все», – сказала женщина.

«У нас чипсов нет, мы проверяли сами лично. Поэтому у нас такого нет. Только то, что дозволено», – говорит член родительской комиссии по питанию СШ № 8 Наталья.

Впрочем, часть учеников считают, что те, кто за более здоровое питание, ныне выбора фактически не имеют.

В отделе образования от комментариев на камеру отказались. Родители школьников зарегистрировали петицию против снеков на правительственном портале, но в небольшом городе шанс собрать достаточное количество подписей – мизерный.

Источник: ТК «Донбасс»