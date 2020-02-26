Ходит в бронежилете, потому что «воюет на нуле»: На Луганщине «служит» легендарный боевой пес Патрон

На передовой в Луганской области с украинскими военными «служит» пес по кличке Патрон. Об этом сообщается в соцсетях.

Патрон родился на фронте и с тех пор «служит» вместе с украинскими военными. Имеет несколько боевых выходов, контузии и ранения.

«Патрон ходит в бронежилете, потому что воюет на "нуле". У Патрона нет контракта с ВСУ и статуса УБД. Но Патрон верен своим побратимам и стойко несет службу на передовой. Патрон знает, что верность и достоинство не продаются. Патрон – легендарный боевой пес передовой», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на фронте с украинскими воинами с 2016 года служит питбультерьер Капрал. Ежедневно сопровождает бойцов на посты, а, чувствуя опасность, предупреждает об этом воинов разными способами. Недавно пес был тяжело ранен и за его жизнь боролись военные медики – оперировали около 5 часов.

Напомним, будни на фронте невозможно представить без четверолапых друзей, которые приходят к украинским воинам в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях. Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков.