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Особый статус Донбасса: Большинство украинцев высказались против

ДН 26.02.20 21:32

Большинство украинцев (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных). Таковы результаты опроса*, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают – 11%).

Также преимущественно отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе, как:

  • амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 63%, поддерживают – 14,5%);
  • отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 60%, поддерживают – 20%);
  • предоставления русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 54%, поддерживают – 31%);
  • отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают – 26%).

* – Прим. – опрос проведен с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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