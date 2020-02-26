Разведение сил на Донбассе: В ОБСЕ рассказали, что вопрос требует доработки

Вопрос дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе требует доработки. Об этом сегодня, 26 февраля, заявила журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Хайди Грау, передает «БелТА».

Наряду с общей ситуацией в зоне конфликта в центре внимания рабочей группы по безопасности ТКГ сегодня был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств, сообщила Хайди Грау. «Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки», – отметила она.

Кроме того, были затронуты вопросы противоминной деятельности. Хайди Грау констатировала, что мины остаются главной причиной жертв среди гражданского населения. В этом году из-за них погибли уже 8 человек.

Дипломат напомнила, что прекращение огня является ключевым положением Минских соглашений. Поэтому события последних дней не могут не тревожить. На прошлой неделе произошел всплеск нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного соглашениями. «Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо», – подчеркнула спецпредставитель. Она еще раз обратилась к сторонам с настойчивым призывом соблюдать приверженность полному прекращению огня.

Хайди Грау рассказала об итогах работы остальных подгрупп ТКГ. Так, гуманитарная подгруппа обсудила вопросы, связанные с обменом удерживаемыми, обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Она рассмотрела возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится 11 марта.