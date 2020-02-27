Секонд-трек-формат: Эксперты, живущие по разные стороны линии разграничения, помогают решать проблемы Донбасса

Прямые переговоры официальных лиц Украины с представителями «Л-ДНР» невозможны. При этом для решения проблем жизнеобеспечения идет взаимодействие экспертов, проживающих по обе стороны линии разграничения. Об этом «Донецким новостям» рассказал руководитель Экспертной рабочей группы при Офисе президента Украины по вопросам экономического восстановления Донбасса, основатель общественной организации «Верховенство права» Алексей Стародубов.

Комментируя мнения о вероятности прямых встреч делегаций официального Киева и «Л-ДНР», Стародубов сказал: «Формально провести такие встречи невозможно».

«Украина как государство является субъектом международного права. Соответственно, официальные представители нашей страны (президент, министры, члены СНБО) – это представители субъекта международного публичного права. И они не могут вести никаких переговоров с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые не признаются ООН (в том числе Россией) как независимые государства – и соответственно не являются субъектами международного права», – пояснил Стародубов.

Эксперт отмечает, что в то же время можно говорить о других треках, которые являются неофициальными. И переговоры в таком виде вполне возможны. Более того – они уже идут, причем, не первый год.

«Речь о привлечении экспертных групп (специалистов по экологии, экономике, инфраструктуре, ЖКХ, транспорту), которые могут определить конкретные проблемы, свойственные как неподконтрольной, так и подконтрольной территории. Такие переговорные форматы, как правило, инициируются международными организациями. Полученные наработки и рекомендации по устранению проблем они могут передавать в официальные переговорные группы, к примеру, в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске», – рассказал Стародубов.

Он констатировал, что спектр вопросов, которые обсуждаются экспертными группами, довольно широк. «Речь фактически обо всем, что не попадает под категорию политических переговоров и может рассматриваться в контексте сэконд-трек-формата… Именно эти вопросы и рассматриваются экспертными группами, куда входят представители разделенных линией разграничения частей Донбасса. Лишь в таком ракурсе, в нынешних обстоятельствах, возможны переговоры», – сказал эксперт.

Среди проблем, которыми занимаются такие группы (с привлечением как международных экспертов, так и экспертов, проживающих по обе стороны линии разграничения), могут быть:

экология (к примеру, на неподконтрольной части Донбасса не уделяется должного внимания ситуации с закрытием шахт, что оборачивается подтоплением жилых кварталов, попаданием подземных вод в источники питьевой воды, которыми пользуются жители по обе стороны линии разграничения; игнорируются проблемы, связанные с закрытием химических предприятий и др.);

вопросы, связанные с жизнеобеспечением граждан (водообеспечение, поставка электроэнергии);

вопросы здравоохранения, образования, социального обеспечения;

вопросы трудоустройства на подконтрольной украинским властям территории граждан Украины, проживающих за линией разграничения.

«Назвать такие переговоры "официальными" или "прямыми переговорами между сторонами" никак нельзя. По сути, идет обсуждение тех проблем, которые официально обсуждаются в подгруппах ТКГ. Но обсуждение в неофициальном секонд-трек-формате предусматривает более глубокий, экспертный анализ существующих проблем, возникших в результате боевых действий на Донбассе», – резюмировал Стародубов.

Напомним, что политолог Константин Бондаренко предположил, что в контексте мирного процесса в ближайшее время возможна встреча делегаций Украины и «Л-ДНР». Также он озвучил, кто мог бы представлять украинскую делегацию.

Говоря о прямых контактах представителей обеих сторон, «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова привела примеры возможной совместной работы по поиску пропавших без вести.