Торговые и финансовые отношения с «Л-ДНР»: Большинство украинцев против

Против налаживания торгово-экономических и финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» выступают 48% украинцев (поддерживают – 35%). Таковы результаты опроса*, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Вместе с тем, относительное большинство (41%) не поддерживают идею прекращения финансирования временно неподконтрольной украинской власти части территории Украины (выплату пенсий, зарплат и т. д.) (поддерживают – 36%).

Противоречивой является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним «руководством ДНР» и «ЛНР»: доля тех, кто поддерживает эту идею (41%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (40%).

* – Прим. – опрос проведен с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.