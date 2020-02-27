Госуслуги онлайн: На Донетчине рассказали, как получить электронную подпись и в чем преимущества (Видео)

В Украине более сотни государственных услуг доступны в режиме онлайн. Но для того, чтобы воспользоваться сервисами, нужна собственная электронная подпись.

Так, не выходя из дома можно заполнить декларацию или запросить справку – через интернет. Единственное условие – нужна электронная подпись. Получить цифровую подпись можно в сервис-центрах, но это за деньги. А в некоторых отделениях банков и в Государственной фискальной службе (ГФС) такую ​​услугу предоставляют бесплатно.

В Мариуполе в отделении фискальной службы у кабинета, где присваивают электронные ключи, – очередь. На каждого человека здесь тратят около 15 минут. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код. Затем нужно написать заявление. Для генерации личного ключа нужен свой флеш-носитель.

Далее следует придумать пароль. Ключ сохранится на вашем цифровом носителе. Срок его действия – 2 года. «Если один раз получил, у тебя ничего не изменилось, то есть регистрационные данные не изменились, на нашем сайте его можно продолжить самостоятельно до истечения этого срока. Действующим ключом самостоятельно пользователь создает себе еще на 2 года такой же ключ», – пояснила инспектор отдела регистрации пользователей ГФС Ксения Яркова.

В Украине более 100 электронных порталов и сервисов, поддерживающих цифровую подпись. С ее помощью можно, например, записаться на получение паспорта или регистрацию места жительства. Цифровым ключом пользуются также сотрудники Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). «Администраторы используют в своей деятельности электронную цифровую подпись для входа в реестры регистрации недвижимого имущества, регистрации юридических и физических лиц», – рассказала заместитель начальника ЦПАУ Татьяна Каминченко.

В миграционной службе возможно записать цифровой ключ на ID-карту. Но это по желанию. В учреждении уверяют, что такое решение расширит функционал документа. «В дальнейшем это позволит гражданам Украины пользоваться теми административными услугами, которые предоставляются в электронном виде, осуществлять банковские операции, электронный документооборот», – объяснила начальник отдела Главного управления Государственной миграционной службы в Донецкой области Лариса Цуприк.

Если же случайно потеряете флешку, где хранится ваша электронная подпись, – надо быстро заблокировать ее. По типу того, как это делают с банковской карточкой.

Как сообщалось ранее, в Украине есть электронные ресурсы, которые помогут за несколько минут получить необходимую информацию или государственные услуги онлайн.

Напомним, в Украине основные государственные услуги теперь можно оплатить онлайн.

Источник: ТК «Сигма»