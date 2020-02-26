Каштру: Завтра предстоит хорошая борьба европейских грандов

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру накануне ответной встречи с «Бенфикой» в Португалии, рассказал об оптимизме и пессимизме, кадровых новостях и тактике. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

В частности, мистер ответил на вопрос, насколько незаменимы Тайсон и Марлос, которые матче с «Десной» вышли на поле, и игра стала совсем другой. «"Шахтер" всегда ценился, ценится и будет цениться командными действиями. Я не могу выделить каких-либо футболистов индивидуально и сказать, что они делают разницу. Да, кто-то сегодня чуть более важен, но так говорить нельзя. Мы действительно сильны именно как коллектив. Все наши динамики строятся на совместных действиях. Не представляю, чтобы кто-то мог сделать игру без остальных партнеров», – сказал Каштру.

Он также прокомментировал вопрос, как будет отличаться тактика на выезде с учетом победы 2:1 в первой встрече, возможно, будет более осторожной? «Я не знаю ни одного тренера, который говорит своим футболистам, что, например, нужно сыграть на ничью. Как тренер "Шахтера" я всегда настраиваю команду только на победу. Первый матч был очень сложным. Оба соперника могут пройти дальше: я уже не раз говорил, что они уровня Лиги чемпионов. Главное, провести очень хорошую игру, такую же, как в Харькове. До противостояния я сказал, что и в Харькове, и в Лиссабоне будет большая борьба. Именно к ней мы готовы и надеемся, что удача повернется к нам лицом», – отметил наставник «горняков».

Ему также напомнили, что в Харькове был задан вопрос о возможном стартовом составе «Бенфики», и с некоторой неуверенностью он назвали почти все позиции противника. Сейчас могли бы это сделать, – уточнили журналисты. «Когда делаем презентацию соперника для игроков, всегда определяем ориентировочный стартовый состав. Предстоящий матч не исключение. Стараемся объяснить, как команда действует при том или ином сочетании футболистов. Это важно. Можно вспомнить, как "Бенфика" играла с нами фактически весь матч, до выхода Самариса, и последний поединок с "Жил Висенте". Конечно, динамики разнятся, но в целом коллективные действия всегда примерно одни, вне зависимости от состава, равно как и у нас. Завтра предстоит сбалансированная игра, хорошая борьба европейских грандов. Надеемся, будет красивый атакующий футбол, как и в Харькове. И больше смотрим на себя, нежели на соперника, хотим показать то, чего стоит наша команда», – уточнил Луиш Каштру.



«Я всегда рассматриваю футбол и с оптимизмом, и с пессимизмом. Вы знаете, насколько разные события могут происходить в ходе любого матча или турнира. Когда ты ждешь одного, а происходит совсем другое. Либо, наоборот, все для тебя лишь с лучшей стороны. Допустим, я знаю, что в этом соревновании две команды выйдут в финал. Возможно, мы там будем. Знаю, что в этом турнире будет победитель. Возможно, мы. Однако это лишь то, что я думаю. Оптимистично можно относиться к разным вещам. Сейчас объясню, почему я говорил об оптимизме, важном после первой игры. Я впервые работаю в клубе, у которого столь долгая зимняя пауза в чемпионате. Всегда думал о том, что же может произойти с нашей командой. Кто-то считал, что «Шахтер» не будет подготовлен физически или окажется уставшим. Я, наоборот, говорил, что команда будет свежей, поскольку мы не были перегружены матчами. Мы имели достаточно времени на подготовку. Дальше – о психологической составляющей. Все поединки сильно выматывают, ты ощущаешь постоянную нагрузку, но у нас в принципе такого не было. Мы провели лишь несколько товарищеских игр, которые не дают такой сложной психологической нагрузки, как официальные. Третий момент – тайминг. Это время в матче, когда тебе нужно пойти в зону, отдать пас, развернуться и так далее. Мысль, принятие решения и действие. Именно об этом переживал: я не знал, как наша команда сможет себя показать. Тем не менее мы провели два официальных поединка. Первый же показал, что футболисты к этому моменту абсолютно подготовлены. Именно потому я подхожу к ответной встрече с еще большим оптимизмом, уже зная, что нам предстоит, ведь первый матч после паузы уже прошел. Но еще раз повторю: завтра мы будем играть с европейским грандом, действительно компетентной командой компетентного тренера. И поединок предстоит очень сложный. Все мы знаем, что "Бенфика" сильна», – отметил Каштру.