Все, чего не купишь в магазине: Как переселенец создал собственную ювелирную мастерскую (Фото)

В Краматорске переселенец из временно неподконтрольной украинской власти Горловки Виталий основал собственную ювелирную мастерскую и развивает дело. Об этом сообщает пресс-служба представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине на своей странице в Facebook.

Так, ювелир Виталий когда-то жил и работал в Горловке, там женился, там родился его сын. «Андрей рождался под звуки истребителей – как раз тогда, в июле 2014-го в Горловке все началось и нас конкретно бомбили», – вспоминает он.

Забрав жену и сына из роддома, Виталий схватил документы, минимум вещей – и вывез семью из Горловки. Несколько месяцев ездили по всей Украине, от родственников к родственникам, а затем бывший коллега предложил работу на ювелирном предприятии в Краматорске. Приехали семьей в Краматорск, а рабочего места не оказалось. Однако на тот момент семья уже так устала от переездов, что решили остановиться.

Виталий подался на свой первый грант, нанял маленькую каморку и стал работать на себя. С этой каморки и началась его мастерская. Понемногу дело расширялось, арендовали большее помещение, появились постоянные клиенты. «Какая наша специализация? Да все, чего не купишь в магазине», – говорит Виталий.

Сегодня его мастерская предлагает какие угодно ювелирные изделия, в том числе и религиозные атрибуты, обереги и символы для различных субкультур, индивидуальные заказы по эскизам, а также ремонт любой сложности.

Чтобы вылить украшение из металла, нужно получить прототип из воска, так называемую «восковку», а затем – специальную резиновую форму. Ранее Виталий заказывал такие формы и просто тиражировал изделия, но недавно решил двигаться дальше. Он подался на программу МОМ по поддержке малого бизнеса для ВПЛ. Защитив бизнес-план, получил грант в виде техники. Так в мастерской появилось много нового оборудования, и особенно Виталий гордится вулканизатором, который позволяет создавать резиновые пресс-формы. «Грант стал для меня толчком. Когда-то, возможно, полностью перейду от работы с металлом к ​​изготовлению форм, и тогда пусть другие мастера их у меня заказывают и тиражируют мои задумки», – поделился Виталий.

Фото: МОМ Украина

Когда в мастерскую пришли два стажера, Виталий понял, что ему нравится и преподавать. «Я имею педагогические способности, умею объяснять, делиться опытом, и в этом направлении мне также следует развиваться», – сказал он.