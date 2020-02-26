Коронавирус: В СНБО рассказали о категориях возрастных рисков

Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации по распространению коронавируса COVID-2019 в мире, сообщает сегодня, 26 февраля, пресс-служба СНБО.

По результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине выделены группы риска в разрезе возрастной категории.

По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица:

в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%;

Для 40-49-летних – соответственно 0,3%;

для 50-59-летних – 1,3%;

для 60-69-летних – 3,4%,

для 70-79-летних – 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Также в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Напомним, что в общественных заведениях в Украине начнут разъяснительную работу по новому типу коронавируса с завтрашнего дня, 27 февраля.