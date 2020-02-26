Япония передала военному госпиталю медоборудование на 8 млн грн

Военно-медицинский клинический центр Северного региона, расположенный в Харькове получил стационарную рентген-систему с дистанционным управлением и две оптоволоконные бронхолитические системы. Общая стоимость подарка составляет около 8 млн грн. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны.

Медоборудование передал Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Такаши Кураи. «С 1991 года мое государство оказывает всяческую поддержку украинскому народу и к настоящему моменту ее объем уже превзошел 3 миллиарда долларов США. После 2014-го это сотрудничество только активизировалась и значительные средства пошли на обеспечение военных госпиталей. Склоняю голову перед всеми украинскими воинами, которые погибли на востоке страны, и выскажу безграничное уважение к работе армейских врачей», – отметил Такаши Кураи.

Также почетный гость сообщил, что данная аппаратура в Харькове предоставляется в рамках широкой программы оказания помощи Восточным регионам Украины, пострадавшим в результате военных действий на Донбассе.

Всего по этому международному проекту японцы уже предоставили Украине поддержку на общую сумму около 51 млн долларов США.

Проекты помощи Японии реализуются в Украине в двух направлениях: предоставление гуманитарной поддержки пострадавшим от конфликта на востоке и двустороннее сотрудничество в сфере обороны.

Заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Украине за такую ​​мощную заботу о защитниках нашей страны. «С сегодняшнего дня потенциал наших военных медиков значительно вырос. Так, спасенных армейцев и правоохранителей, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе или проходят службу на востоке, станет намного больше. Госпитали в Киеве, Харькове уже почувствовали вашу весомую поддержку, а вскоре современное медицинское оборудование – новейший компьютерный томограф, сделанный в Японии, получит и Львов», – отметил он.

Кстати, японская сторона обеспечила доставку аппаратуры в Харьков, ее настройку, а также оплатила специальное двухнедельное обучение специалистов Военно-медицинского клинического центра Северного региона в столице Украины.