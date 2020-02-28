Галатерапия на Луганщине: В Лисичанске открыли соляную комнату (Фото)

В Лисичанске (Луганская обл.) в помещении местной больницы открыли соляную комнату. Помещение оборудовали за грантовые средства представители Лисичанской городской организации Общества Красного Креста в Украине.

В организации отмечают, что после начала боевых действий на Донбассе потребность в галотерапии (лечении в условиях искусственно воссозданного микроклимата природных соляных пещер, – прим. ред), значительно возросла, а посещение соляной комнаты не только способствует оздоровлению всего организма, но и оказывает антистрессовый эффект.

На создание соляной комнаты в Лисичанске потратили 120 тыс. грн. Тут на полу более 400 кг соли, привезенной из Соледара, стены сделаны из соляных панелей. Для детей есть специальный уголок с игрушками, чтобы они могли высидеть 40 минут сеанса, а ненавязчивая музыка помогает посетителям отвлечься от внешнего мира и проблем.

«Из-за стресса у людей обострились многие заболевания, но помимо этого у нас из-за экологической обстановки очень много людей с заболеваниями органов дыхания», – говорит глава Лисичанской организации Общества Красного Креста Татьяна Бабич.

«Галагенератор создает микроклимат соляных пещер. Он распыляет ионы соли, которые благотворно воздействуют на микрофлору бронхов», – рассказала она.

Фото: скриншот-видео «Эспрессо.ТВ»

Жительница Лисичанска Татьяна Жичина посещает соляную комнату в родном городе впервые. До этого она с внучкой раз в году ездили в Соледар (Донецкая обл.). «Хотели попробовать, сравнить ощущения в шахте и здесь. Если нам понравится, мы будем посещать. Можно сделать ежедневно курс на 14 дней, как в Соледаре», – отметила женщина.

За один сеанс галатерапии здесь берут символическую цену. В Лисичанской организации Красного Креста заверяют, что все вырученные деньги пойдут исключительно на улучшение качества медико-санитарной помощи в городе. В ближайшее время рядом с соляной комнатой планируют открыть фито-бар с целительными коктейлями.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»