Пенсионный фонд Украины хотят ликвидировать. И пенсии – тоже…

С нового года над украинскими пенсиями и выплачивающим их Пенсионным фондом Украины явно начали «сгущаться тучи».

Что-то назревает?

Сначала, еще в середине января экс-министр труда и социальной политики Андрей Рева заявил, что уже через несколько месяцев в Украине начнутся задержки выплат пенсий. Причем, не только у переселенцев (этим не привыкать), но и у всех остальных украинцев.

Причина начала задержек, по его словам, банальна. С одной стороны, правительство проиндексировало пенсии и теперь денег на их выплаты нужно больше, чем в прошлом году. С другой стороны, дотацию из Госбюджета Пенсионному фонду заложили меньшую, чем в прошлом году. А зарплаты бюджетникам – заморозили. Словом, денег Пенсионному фонду нужно больше (чем в прошлом году), но реально у него их будет меньше. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Неделю назад первый заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что 82,7% украинских пенсионеров живут на пенсию ниже реального прожиточного минимума – до 4 тыс. грн. После этого она добавила, что из-за ограниченного финансирования солидарной пенсионной системы в будущем пенсионное обеспечение украинцев будет… снижаться.

Также две недели назад президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине, по его мнению, сейчас не время повышать пенсии. «Мы все хотим повышения зарплат шахтерам, учителям, медикам... Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий?», – сказал он.

Такие слова как-то не порадовали пенсионеров, учитывая то, что в прошлом 2019 году произошел заметный рост пенсий по всей стране. Лидерами процесса стали Луганская, Донецкая и Полтавская области, где средняя пенсия выросла на 15,7%, 15,2% и 14,9% соответственно. Тем не менее, средний размер пенсии в Украине на 1 января 2020 года составил удручающие 3 083 грн (в Донецкой области – 3 987 грн, в Луганской –3 688 грн). Причем, по данным Минсоца на конец декабря 2019 года, 70% пенсионеров получают пенсию в сумме до 3 тыс. грн.

Ликвидировать и сэкономить

А пару дней назад глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова и вовсе заявила, что депутаты парламента всерьез задумались о… ликвидации Пенсионного фонда Украины.

«Мы думаем о перезагрузке формы существования Пенсионного фонда. План мы уже презентовали совместно с правительством… Один из вариантов – ликвидация Пенсионного фонда», – прямо сообщила депутат от «Слуги народа». Впрочем, она сразу добавила, что функции Пенсионного фонда не упразднят, а передадут либо Министерству финансов, либо Госказначейству.

По этой идее немедленно и жестко прошелся все тот же Андрей Рева, который обозвал новую инициативу «работой по ликвидации государства Украина». «Я рассматриваю инициативу ликвидировать Пенсионный фонд в ряду других инициатив нынешней власти: распродать землю, распродать стратегические предприятия, сократить все, что возможно, все государственные институции, а государство – загнать в смартфон. Если вы спросите, чем мешает Пенсионный фонд Галине Третьяковой, она вам внятного ответа не даст. Но если они ликвидируют Пенсионный фонд, можно будет вообще забыть о такой вещи, как пенсионное обеспечение», – считает экс-министр.

При этом он добавил, что впервые за последние 20 лет социальные расходы бюджета сокращены на 12 млрд грн. Кроме того, не заложены средства на ежегодную индексацию пенсий.

«Три раза в этом году пенсия будет проиндексирована. Возможно, процент индексации будет меньше, чем рассчитывало предыдущее правительство. Потому, что формула 50/50 (мы тоже ее приняли) – это половина от величины инфляции и половина от процента роста заработной платы. А инфляция в 13-18% – это не инфляция в 3-5%, которую мы наблюдаем сейчас», – откликнулась на это Галина Третьякова.

Примечательно, что никто из экспертов не смог уверенно сказать, что ликвидация Пенсионного фонда и передача его полномочий другим государственным органам не создаст дополнительных проблем и задержек в выплатах пенсий…

Говоря о причинах, во всяком случае официальных, ликвидация ПФУ может преследовать уже традиционно декларируемые властями цели экономии бюджетных средств. Как известно, текущие административные расходы Пенсионного фонда составляют около 5 млрд грн. в год. Правительство и депутаты Верховной Рады, возможно, решили, что эти деньги вполне можно сэкономить.

Всех перевести с пенсий на помощь

Нельзя не отметить, что и экономия на административных расходах Пенсионного фонда и сама идея его полной ликвидации – идеи далеко не новые в Украине. Впервые мысль о ликвидации Пенсионного фонда высказал еще в январе 2015 года член Национальной Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий Амелин.

«Война и тяжелая ситуация в экономике позволят Украине провести быструю социальную реформу. Пенсионный фонд будет ликвидирован. Пройдет проверка всех людей преклонного возраста, нуждающихся в социальной защите. Им будет определена социальная помощь – вместо пенсий, которые государство себе не может позволить. А молодежь и люди среднего возраста станут сами задумываться о своей старости, через частные накопительные пенсионные фонды, банковские и страховые накопительные программы», – заявил он тогда. По некоторым данным, идея принадлежала не ему, а… Международному валютному фонду, от которого ждали очередных валютных траншей.

Здесь можно отметить первый ключевой момент – выплату пенсий прекращают всем без исключения пенсионерам. После верификации некоторым начинают платить социальную помощь, которая ощутимо меньше пенсии.

Этой идее воспротивился тогдашний премьер Арсений Яценюк, опасаясь серьезного социального взрыва. «Представьте себе, что будет, если я выйду и заявлю: мы тут посидели, подумали, и я решил ликвидировать Пенсионный фонд. Это сродни повышению тарифов, только вдвое хуже. Я бы, конечно, с огромным удовольствием был еще более радикальным, но надо смотреть на украинские реалии. Как человек, который хочет быстрых экономических реформ, я бы закрыл глаза и двигался дальше. Но всегда политик должен понимать, что каждый шаг нужно взвешивать. Я против ликвидации Пенсионного фонда», – пояснил он тогда.

Стратегия угасания

Вместо ликвидации уже правительство Владимира Гройсмана в сентябре 2016 года утвердило «Стратегию модернизации и развития Пенсионного фонда Украины до 2020 года».

Прежде всего, пошли путем уменьшения административных расходов ПФУ – путем объединения сокращали местные управления Фонда, а также сотрудников. Как сообщил в сентябре 2016 года глава правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный, с начала 2017 года будет «сокращено 255 единиц управлений, но на местах остаются точки обслуживания, и на около 2 тыс. должна сократится граничная численность сотрудников Фонда». Он добавил, что с начала 2016 года путем объединения было уже сокращено 158 управлений, но сохранены точки обслуживания граждан, а также сокращено 4,6 тыс. сотрудников.

По сути, это был компромисс. «Требование МВФ слишком жесткое: минимальный уровень (пенсионных выплат) и доплата за счет доходной части бюджета, которую будут пересматривать в зависимости от размера доходов. В этом случае у государства велик соблазн при любой неблагоприятной конъюнктуре отказаться от выполнения обязательств. Тогда ничего никому не будут доплачивать», – пояснил тогдашний советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. Более того. Для реализации подобной схемы Пенсионный фонд действительно был не нужен и его на самом деле можно было упразднить.

Здесь можно отметить второй ключевой момент – новая потенциальная схема выплаты социальных пособий пенсионерам может включать механизм невыплаты части этих пособий, если правительство посчитает, что его доходы для этого недостаточны.

Возвращение к теме

В этой связи некоторые эксперты считают, что возврат к теме формы существования Пенсионного фонда и нынешний тезис Галины Третьяковой о его возможном упразднении связан с длительными и не совсем удачными переговорами нынешнего правительства с МВФ по поводу открытия новой кредитной линии для Украины.

Тем не менее, некоторые эксперты восприняли такой поворот событий оптимистично. «Само по себе это предложение нейтрально, его надо рассматривать в контексте тех реформ, которые проводятся. Это может быть элементом системной пенсионной реформы, а может – банальной экономией денег на пенсионерах. Если мы говорим о реформе, то действительно Пенсионный фонд, дотируемый из бюджета, уже давно утратил свое функциональное значение. И вообще, в той демографической ситуации, в которой находится Украина, солидарная пенсионная система является потенциальным банкротом. В рамках запуска накопительной системы – да, Пенсионный фонд ликвидируется, пенсии называются "минимальным социальным стандартом" и выплачиваются напрямую из госбюджета, что позволяет экономить на административных расходах», – сообщил теперь уже эксперт Института Growford (Institute for Global Research on Optimal Ways for Development) Алексей Кущ.

Если не накопительная система, то что?

Но тут есть одна проблема. Хотя в декабре прошлого года в Верховной Раде и зарегистрировали законопроект №2683 о введении второго уровня пенсионного обеспечения, но в начале февраля уже нынешнего года министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что накопительная пенсионная система в Украине вводиться пока не будет.

«В краткосрочной перспективе – вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, хотя уже есть много наработок. Вообще, исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие», – сказала министр.

И судя по заявлению премьера Алексея Гончарука, сделанному буквально на днях, дело вовсе не в пенсионной реформе. «В Пенсионном фонде сейчас планируем международный аудит профессиональной аудиторской компанией, чтобы разобраться, что там происходит с точки зрения расходов. Мы очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены за счет сокращения админрасходов», – сообщил он.

«Они хотят заморозить пенсии и передать функцию их выплат Минфину! Как вы думаете, в каком тысячелетии Минфин скажет, что у него есть деньги на индексацию пенсий? Сейчас есть законные механизмы, которые обязывают делать индексацию пенсий, и этим занимается именно Пенсионный фонд», – заявил по этому поводу Андрей Рева.

Пойдет ли правительство на ликвидацию Пенсионного фонда или выберет какой-то другой вариант? И чем любой из выбранных вариантов обернется для пенсионеров? Ответов на эти вопросы пока нет…