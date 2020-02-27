Марина Черенкова: В Украине трудно остаться здравым человеком

Трудно ли быть Богом в Украине – неизвестно. В Украине трудно остаться здравым человеком – это точно.

Нежелание сталкиваться с реальностью и говорить себе правду, игра в политику «проходя между капель» и боязнь потерять свой статус – это все и есть топливо для поддержания настроений ненависти и продолжения войны.

Коронавирус как лакмусовая бумага определил, что уровень ненависти в нашей стране выше всякой допустимой нормы.

Я бы хотела обратить внимание на два события, которые произошли на прошлой неделе:

Перенос презентации Платформы «Национального Примирения и Единства» «Теплая встреча» украинцев украинцами, молебен и «поющих врачей»

О Платформе. Презентацию отложили из-за обострения на линии разграничения. Но мы знаем, что стреляют там каждый день и почти каждый день погибают люди: военные, мирные и пенсионеры на линии разграничения.

Озвученные причины, мягко скажем, не совсем новые.

Но, что важно в этой истории, так это тайминг: презентацию отменили вечером 18 февраля в районе 17:00-18:00, а самолет из Уханя приземлился в уже 20 февраля утром. Все, что началось после приземления самолета, мы уже наблюдали всей страной.

Я – не сторонник конспиралогии, но вот эти какие-то 48 часов между таким важным запуском платформы «Примирения Единства» и самолетом из Уханя, не дают мне покоя.

О Санжарах. Как всегда, с поражающей лично мое воображение скоростью мысли, «экспертное» сообщество высказалось (читайте вылило яд), покрывая гневом всех и вся.

И как всегда, простые украинцы, не эксперты, не элитарные журналисты и не лидеры мнений, тоже высказались – просто предложили помощь. Молча приехали, молча привезли необходимое, что смогли купить на свои деньги и так же молча уехали.

В медиа на наших граждан, не пускавших на территорию своих городов и областей таких же наших граждан, – обрушилось негодование и обвинение в средневековом мышлении.

Такая негативная реакция объяснима, но также объясним и простой страх людей, которые ничего не знают о коронавирусе, которых даже не предупредили, что к ним везут здоровых граждан Украины.

В ситуации, о которой мы говорим, жители Санжар и наши люди, привезенные в автобусах в пансионат, – жертвы.

Можно сколько угодно спорить, но человеческий страх легко объясняется – он всегда возникает от незнания. Задача объяснить, что такое коронавирус обыкновенным людям, доступным способом – это часть работы местной власти.

Несколько другой оттенок страха был у поющих гимн врачей. Вот это испугало даже такую, как я.

Медики по определению должны постоянно учиться, развиваться, общаться между собой по профессиональным вопросам. Я знаю эту среду изнутри, скажем так, знаю сообщество медиков Донбасса. Так это происходит постоянно. Даже в разорванном Донбассе врачи находят варианты общаться на профессиональные темы, рекомендовать и советовать друг другу статьи, методы лечения и т.д.

То, что медицинский работник боится, – это нормально, он (она) – человек, боятся все люди, так мы устроены.

Тот факт, что группа медицинских работников отказывается даже НЕ ЛЕЧИТЬ, а просто наблюдать за здоровыми гражданами нашей страны – это уже нарушение должностных обязанностей. Хочу отметить, что я не говорю о клятве Гиппократа! Я уже боюсь о клятвах говорить вообще.

Итак, подведем итоги?

Всем кричащим «все пропало, мы в средневековье».

Ничего не пропало.

Во-первых, представление о Средневековье как о временном провале в тьму, после которого вновь воссиял свет классической культуры, давно устарело!

Даже если вы остаетесь приверженцем концепции «средневековье – это тьма», то я все же выведу вас на позитив: именно благодаря Средневековью появился Ренессанс, единственным направлением ренессансной мысли стал гуманизм. Именно гуманизм сейчас нужен нашей стране.

Во-вторых, кричать «все пропало» на шестом году войны – это просто цинично.

Какое уж тут Национальное примирение?

Самое что ни на есть классическое – ничего нового. Санжары только добавили масштаб процесса примирения.

Так что делаем?

Возвращаюсь к первому тексту – один вопрос: готовы ли мы говорить правду и называть вещи своими именами?

Украине нужны профессиональные конфликтологи, медиаторы, гражданское общество, профессиональные политики – вот что нам необходимо. Они должны начать работать, им необходимо просто дать такую возможность, прекратив писать «лонгриды» ненависти и «хейт спичи».

Одно условие – качественные знания и умения у этих людей должны быть на очень высоком уровне.

Вывод: Если ничего не делать, то результат будет очевиден – ноль. Если начинать работать системно, преодолевая даже сложнейшие препятствия, результат будет. Положительный или отрицательный, но он будет и это однозначно лучше, чем ноль.