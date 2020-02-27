Полномасштабный конфликт Украины с Россией приведет к появлению 16-ти Чернобылей, – эксперт

Украина и Россия – две ядерные страны, конфликт между ними несет серьезную угрозу всему миру. И России сейчас начинать полномасштабную войну с Украиной в принципе невозможно. Такое мнение высказал Директор Института глобальной политики и права Олег Березюк.

«Украина – это ядерная страна. 16 действующих ядерных реакторов на территории страны – это о чем-то говорит. Конечно, у нас нет наступательного оружия ядерного, но то, что находится на территории Украины, – несет потенциальную угрозу всему миру, не только Европе. ...Россия – ядерная держава, и против нее нельзя применить силу так, как, например, применили против Ирака, когда он оккупировал Кувейт. Это невозможно в принципе, потому что это будет конец света. Конфликт между Украиной и Россией приведет к тому, что в Украине появится 16 Чернобылей. Что появится в России в результате определенных ответных действий со стороны Украины – тоже неизвестно. Понимаете, чем это закончится для мира?», – рассуждает эксперт.

По его словам, именно осознание этой угрозы стало причиной высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости примирения двух стран, а также возможность ослабления и распада России на несколько субъектов с ядерным оружием.

Березюк считает, что конфликт с Украиной истощает Россию: «Россия пришла в Грузию – маленькую Грузию, Россия пришла в маленькую Молдавию. Но Украина – это не Молдавия и не Грузия, поэтому конфликт между Украиной и Россией очень серьезно влияет на внутренние процессы, которые происходят в России. Этот конфликт ослабляет Россию в том числе. Она пытается вести с нами войну на истощение, но сама тоже истощается, и ресурсы не пополняются. А на Дальнем Востоке, в Сибири – там Китай очень серьезно давит. Поэтому России надо думать сейчас о том, как сберечься самой. ... Представьте себе, что случится в мире, если эта страна распадется на отдельные "княжества". И что делать с тем, что появится еще 5-6 субъектов с ядерным оружием. Это очень серьезная угроза миру».

Что касается инициатив президента Владимира Зеленского по совместному патрулированию неподконтрольных территорий Донбасса, эксперт считает, что это невозможно, даже по хорватскому или схожему с ним варианту. Также, по его мнению, выборы на всей территории Донбасса невозможно будет провести, пока ее часть контролирует Россия.

«Президент действительно хочет идти этим путем, но из этого ничего не получится. Вы знаете, люди, которые вчера еще смотрели друг на друга через прорезь прицела... Как вы представляете себе – они будут вместе что-то там патрулировать. Мы слишком долго воюем, у каждого уже свои взгляды на жизнь и тут пытаются этих людей [объединить]. Но это как скрестить ежа с ужом – ничего не будет. О чем мы можем говорить – так это о том, что Россия уходит с нашей территории, мы ставим границу и тогда мы там наводим порядок. Теоретически это возможно, в политике нет невозможных вещей», – заключил Березюк.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»