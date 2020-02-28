От слова «никогда»: Политолог оценил перспективы изменения Минских соглашений

Заявления о редактировании Минских соглашений и надежды украинской власти добиться от России контроля над границей на Донбассе до проведения выборов выглядят нереалистично. Такое мнение высказал Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который занимается переговорами по Донбассу, производит впечатление человека, выполняющего серьезную миссию. Однако при этом он ошибочно оценивает шансы изменить порядок выполнения Минских соглашений.

«У Ермака были довольно успешные переговоры по транзиту газа и по обмену удерживаемыми лицами. Я продолжаю на него надеяться и рассчитывать на то, что он как человек здравомыслящий, для которого вот эта работа – серьезная миссия, – уйдет от слов, за которыми не стоит никакая реальная перспектива. Он говорит, что сейчас мы будем редактировать [Минские соглашения], и это повторяет президент Зеленский: "Давайте нам сначала границу". Он должен отдавать себе отчет в том, что этого не будет. Как сейчас говорят в России, от слова "никогда". Никогда не будет такого варианта, когда вы сначала получаете границу, ставите там Вооруженные силы или Нацгвардию и далее разоружаете незаконные вооруженные формирования, а потом проводите выборы – этого не будет», – считает политолог.

При этом Погребинский уверен, что еще не исчерпаны шансы возврата Донбасса в состав Украины: «Ключевой вопрос – когда? Когда те, кто сегодня определяет нашу политику, скажут, что для нас важнее вернуть их [неподконтрольные территории] на условиях автономии, чем построить стены».

«Сегодня выглядят так действия украинской власти, что они ждут, чтобы Россию додавили санкциями, и она согласилась перестать поддерживать непризнанные республики, и тогда, мол, мы наведем сами порядок. Нам никто не нужен, просто пусть русские не поддерживают, а мы разберемся. Но рассчитывать на это можно только теоретически. И мы не знаем, что будет дальше в России. Путин сказал, что уходит, а кто будет вместо него? Вдруг Навальный [Алексей], и с ним удастся договориться – нам неизвестно», – заключил политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»