Россия блокирует предложения по новым участкам разведения сил на Донбассе, – Богдан Бондарь

На очередном заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) 26 февраля обсуждалось последнее обострение ситуации в Луганской области, когда на линии разграничения незаконные вооруженные формирования пошли в наступление на украинские позиции. Россия отрицает свою причастность к этому бою и блокирует предложения по новым участкам разведения сил. Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Богдан Бондарь, передает «Радио Свобода».

«Мы еще раз подчеркнули, что НВФ, которыми управляет российская сторона, нарушая договоренности, 17 февраля сосредоточили определенные подразделения, танки, артиллерию. Подтверждением этого было то, что в тот же день Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла там 2 беспилотника. Они были специально посажены – в это время шла подготовка к активным наступательным, штурмовым действиям. Утром 18 февраля такие боевые действия произошли, были нанесены удары по нескольким нашим позициям. Опасность для противника составляла позиция, которая непосредственно попала под действия двух диверсионно-разведывательных групп», – сообщил Богдан Бондарь.

В то же время представитель «ЛНР» Владислав Дейнего после заседания ТКГ заявил, что якобы украинская сторона стреляла 18 февраля на линии разграничения, в результате чего пострадали жилые дома и линии электропередач. По его версии, украинские военные отправились на позиции противника, и на них погиб один из украинских бойцов. Дейнего также опроверг заявления украинской стороны о захвате беспилотников СММ ОБСЕ для подготовки этого наступления и заявил, что именно украинская сторона посадила беспилотник ОБСЕ, чтобы забрать из него секретную информацию.

Российская сторона также не признала своей причастности к этому бою, «Они не признают, что Россия является агрессором, стороной конфликта, которая поставляет оружие, боеприпасы и оплачивает все эти действия. А с представителями "отдельных районов" [Донецкой и Луганской областей] мы не общаемся и не ведем переговоры. У нас есть одна сторона, с которой мы ведем переговоры о прекращении огня и эффективном выполнении Минских договоренностей, – это Россия», – сказал Богдан Бондарь.

«Мы заявили, что мы будем адекватно реагировать, мы будем отвечать на применение противником артиллерии – артиллерией, на минометы – минометами. Потому что Украина как государство имеет право на защиту, и военнослужащие имеют право на применение оружия для адекватного ответа», – отметил представитель Украины в ТКГ.

По его словам, на переговорах относительно новых зон безопасности, где должны отвести силы и средства поражения, обсуждались три возможных участка на линии фронта, в том числе у моста в Станице Луганской, в районе Авдеевки и в поселке Гнутово под Мариуполем. Он также отметил, что Украина настаивает, что разведение сил и средств поражения может происходить только на той линии разграничения, которая была зафиксирована Минскими соглашениями в сентябре 2014 года. Позже НВФ взяли под свой контроль некоторые другие участки украинской территории.

«Определенные наши предложения по новым участкам разведения сил были заблокированы российской стороной, и практически мы обсуждали только один участок – в Гнутово. Там есть определенное сближение позиций. Но не договорились и здесь, потому что российская сторона требует остаться на позиции, которую они [НВФ] теперь занимают», – сказал Бондарь.

Что касается новых пунктов пропуска, украинская сторона считает, что необходимо сначала открыть КПВВ в Золотом.

«Такое решение было принято в 2016 году, и оно до сих пор блокируется российской стороной и ОРДЛО. После этого мы готовы к обсуждению открытия КПВВ на других участках – на любых других направлениях», – заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности.

Следующее заседание ТКГ должно состояться 11 марта.

Напомним, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау по итогам заседания 26 февраля заявила, что вопрос дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе требует доработки.