В Мариуполе официально запустили онлайн-запись детей в школы и детские сады с технологией блокчейн

В Мариуполе официально начал работу онлайн-сервис записи детей в школы и детские сады, который ранее работал в тестовом режиме. На очередной сессии городского совета депутаты поддержали внедрение технологии блокчейн в образовательный процесс, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается в сообщении, за два месяца работы в тестовом режиме сервисом воспользовались около 2,5 тыс. мариупольских семей.

Для постановки на очередь в школу и детский сад созданы две онлайн-платформы. После регистрации на сайте необходимо заполнить раздел с личными данными и добавить информацию в отношении детей. Затем подать заявку в выбранное учреждение. Продвижение очереди можно отслеживать в онлайн-режиме.

По словам директора департамента образования Мариупольского городского совета Татьяны Братчиковой, главная цель проекта – сделать систему максимально прозрачной и открытой для всех ее участников.

«Наша задача сделать все процессы автоматизированными, чтобы родители не тратили свое время на походы в учреждения образования. Это шаг к цифровой трансформации нашего города в целом», – говорит чиновник.

Секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма подчеркнул важность внедрения данной программы для удобства горожан, поскольку сервис повысит открытость и доступность муниципалитета.

Персональные данные пользователей, внесенные в систему, будут защищены блокчейн-технологией.

Напомним, в Мариуполе с начала текущего года работает онлайн-сервис по записи детей в школы и сады. Сервис позволяет отследить продвижение дошкольника по очереди онлайн – исключив коррупцию. Регистрация на сайте проходит по технологии блокчейн, благодаря чему очередь невозможно ни изменить, ни удалить.