Прошелся – обувь вся в грязи: Как сегодня выглядит парк имени Щорса в Луганске (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал городской парк в Ленинском районе города в конце февраля.

Луганчанин побывал в Луганском детском парке им. Щорса.

В парке – старые детские площадки и качели и горки современного типа, турники и брусья, скамейки. Есть небольшой тоннель. «Добавляет атмосферности», – отметил луганчанин.

Также стоит остов искусственной елки, которую устанавливали к Новому году.

Пустующие зимой клумбы оформлены вокруг камнями. В них скопилась вода, и получились, по словам жителя Луганска, небольшие озера. «Конечно, не хватает асфальта в некоторых местах. Я прошелся – обувь вся в грязи», – отметил мужчина.

В парке, несмотря на солнечный день, очень мало отдыхающих.

Напомним, так парк им. Щорса в Луганске выглядел в ноябре 2019 года.