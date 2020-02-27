На донецком на Монмартре: В Донецке показали работы местных художников (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке на картинах местных художников появились весенние мотивы. Как выглядит вернисаж на бульваре Пушкина в конце февраля, показал на своей странице в Facebook дончанин Сергей Голоха.

«На донецком на Монмартре...», – подписал фото дончанин.

В комментариях местные жители отмечают, что «на картинах весной запахло».

Как сообщалось ранее, с 2005 года художники выставляли свои работы около Дворца спорта (гимнастический манеж) «Шахтер» – в начале бульвара Пушкина, где специально под них была реконструирована территория. Но в 2018 году у мастеров начались проблемы: сначала представители «администрации» города предъявили претензии в том, что идет незаконная торговля. Затем на протяжении нескольких недель «горадминистраторы» являлись на бульвар с вооруженными людьми и не позволяли выставлять полотна. В сентябре «полиция» неоднократно разгоняла вернисаж, что вызвало возмущения среди дончан.

Художники неоднократно ходили в «мэрию». В итоге, для них согласовали новое место – между кафе «Сепар» и драмтеатром. Но новый «пятачок» абсолютно не оборудован для выставок – картины приходится ставить на землю (в снег, и дождь), подпирая их штырями, отсутствуют санузлы, негде хранить экспонаты (ранее художники их оставляли на хранение в ДС «Шахтер»).

С прежнего места прогнали не только художников, но и антикварный рынок («Клуб коллекционеров»).

Официально причины «переездов» людям никто не озвучил. Но наиболее вероятной им видится то, что закрытие «пятачка» рядом с ДС «Шахтер» вызвано близостью к зданию «администрации главы ДНР» Дениса Пушилина и «народного совета ДНР». А вернисаж и антикварный рынок привлекали с пятницы по воскресение особо много посетителей.