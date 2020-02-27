В строении в районе свалки и в квартире: В «ЛНР» на пожарах погибли две женщины

В «ЛНР» за сутки произошло 4 пожара, на которых погибли 2 человека. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как сообщается, в городе Красный Луч (после переименования – Хрустальный) в результате причины, которая устанавливается, произошел пожар в квартире жилого дома. На месте пожара обнаружен труп женщины 1935 года рождения.

Еще один пожар произошел в г. Ровеньки, в р-не городской свалки. В результате нарушения правил безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе пожаром уничтожена самовольная постройка. На месте пожара обнаружен труп женщины 1978 года рождения.