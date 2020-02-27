«Бенфика» – «Шахтер»: Превью матча

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» встретится с «Бенфикой» в Лиссабоне (Португалия). Матч состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Эштадиу ду Бенфика». Начало – в 22:00. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Неделю назад «оранжево-черные» нанесли «Бенфике» первое поражение на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Однако счет 2:1 с голом португальцев в гостях в известной степени скользкий, и абсолютно все осознают, что этот результат будет иметь значение лишь в случае выхода в следующий раунд.

Луиш Каштру впервые прилетел на родину со своей новой командой. Карьеру игрока и тренера он провел в Португалии, и «Бенфика» всегда являлась для него фактором мотивации высшего уровня, в частности в период работы в «Порту», ведь оба клуба – самые титулованные.

Сегодня наставнику «горняков» предстоит выбрать на позицию правого защитника между Сергеем Болбатом и вернувшимся после дисквалификации Додо. Отметим, что и с «Бенфикой», и с «Десной» отыграли 4 футболиста: Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Алан Патрик и Жуниор Мораес. Марлос и Тайсон в матче чемпионата провели 30 минут, Исмаили – 20.

У «Бенфики» отбыл дисквалификацию Юлиан Вайгль, приобретенный в зимнее межсезонье в Дортмунде для усиления центра поля. В связи с его возвращением Флорентину на поле уже можно не ждать. В остальном все зависит исключительно от тактических задумок Бруну Лаже на ответный матч. Например, в поединке с «Жил Висенте» в паре с Вайглем действовал Самарис, Таарабту была отведена более атакующая роль, левее сместился Рафа Силва, а Серви остался на скамье запасных.

В этом сезоне «Бенфика» трижды проигрывала в родных стенах («Порту», «Лейпцигу» и «Браге») и уже исчерпала лимит возможных осечек. Задача «орлов» – сменить серию неудач на привычный победный график, причем в матче с «Шахтером» это вопрос участия в турнире. Что же касается внутреннего чемпионата, то там подопечные Бруну Лаже уже сделали первый шаг, одолев на выезде «Жил Висенте» благодаря единственному голу Винисиуса на 15-й минуте.

У команд после битвы в Харькове теперь 3 проведенных матча. Баланс на стороне «Шахтера»: 2 победы, 1 поражение, 4 забитых и 3 пропущенных мяча.