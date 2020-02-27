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Сводка из зоны ООС за 26 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

27.02.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 26 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. В результате обстрелов со стороны противника один украинский военный был ранен, еще один получил боевые травмы. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

  • рядом с Марьинкой – из миномета калибром 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
  • вблизи Павлополя и неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли украинские позиции:

  • рядом с Орехово – из миномета калибром 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
  • за пределами участка разведения, в районе населенного пункта Золотое-4 – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 62 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Каштановое, Жабичево, Еленовка, шахты "Трудовская", села Спартак, район Донецкого аэропорта ("Вольво-центр"), на горловском направлении – районы поселков Гольмовский и Зайцево, а также окрестности села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» заявляют, что «26 февраля днем поселок Еленовка к юго-западу от Донецка был полностью обесточен из-за обстрела. На данный момент энергоснабжение восстановлено».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район населенного пункта Донецкий. Огонь велся из миномета калибром 82 мм».

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