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Ситуация в пунктах пропуска утром 27 февраля: Проезда ожидали 215 авто

27.02.20 09:18
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 27 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,3 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 8505 человек и 970 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 7210 человек и 1215 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6310 человек и 1125 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2485 человек и 585 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9810 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 30/30;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/65;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Татьяна: «8:37. Марьинка в Донецк. Около 25 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Дмитрий: «7:45. В Новотроицком в сторону Донецка дофига перевозов и обычной очереди машин 20, льготы 10».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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