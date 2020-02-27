Гранаты, выстрелы РПГ, сигнальная мина: У линии соприкосновения был найден схрон с боеприпасами (Фото)

В районе операции Объединенных сил обнаружен схрон с военными средствами поражения. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, схрон был обнаружен вблизи Волновахи (Донецкая обл.), в лесной зоне между железнодорожной колеей и центральной районной больницей.

«Учитывая, что место расположения тайника находится в непосредственной близости от линии соприкосновения, вполне вероятно, что боеприпасы были скрыты неизвестными лицами с целью их дальнейшего использования в противоправной, в том числе диверсионной деятельности, в ущерб государственным интересам Украины», – отметили в пресс-центре.

В тайнике были обнаружены 2 выстрела РПГ-26, один выстрел РПГ-22, 11 гранат РГД-5, 1 граната Ф-1, сигнальная мина и патроны.

Правоохранители подняли указанные боеприпасы на поверхность, провели описание и фотофиксацию, после чего опасные предметы были переданы на ответственное хранение в инженерное подразделение ВС Украины.

«Устанавливаются лица, причастные к обустройству места незаконного хранения средств поражения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», – сообщили в штабе ООС.