В Донецке показали, какой билет на трамвай поступил в продажу (Фото)

В неподконтрольном Донецке напечатали билеты к юбилею Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (сам университет был перемещен из неподконтрольной территории в г. Кривой Рог в Днепропетровской области, в Донецке же работает «республиканский» аналог вуза).

В текущем, 2020 году, исполняется 100 лет с момента открытия вуза. Как сообщают в соцсетях и на форумах местные жители, юбилейные билеты уже поступили в продажу:

На талончике указана новая стоимость проезда: 6 руб. (2,3 грн по местному курсу на 27.02.2020).

Отметим, что в Донецке это не первый юбилейный билет. В «республике» продают талончики на электротранспорт «150 лет Донецкой железной дороге» с указанной стоимостью в 3 руб. (1,1 грн) и 6 руб. (2,3 грн), «80 лет донецкому троллейбусу», новогодние. Есть также серия билетов «Парк кованых фигур» и иные.

Некоторые местные жители коллекционируют билетики, другие же в соцсетях пишут о том, что усилия и финансы, затраченные на оформление, можно было бы направить на более насущные потребности.

Напомним, 26 декабря 2019 года во время телевизионной прямой линии «глава ДНР» Денис Пушилин анонсировал, что вслед за повышением зарплат и пенсий произойдет увеличение стоимости проезда в муниципальном транспорте.

Как сообщалось ранее, с 1 февраля тариф на проезд в муниципальном электротранспорте Макеевки повысится на 2 руб. (0,8 грн) и составит 5 руб. (1,9 грн). В Донецке стоимость проезда в троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах с 1 февраля повысилась до 6 руб. (2,3 грн).