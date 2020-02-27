Глава ОБСЕ рассказал о круглосуточном мониторинге на Донбассе и преимуществах «формулы Штайнмайера»

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Донбассе будет усиливать круглосуточный мониторинг, чтобы способствовать разведению войск и выполнению решений саммита «Нормандской четверки». Об этом заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью «Сегодня».

Он отметил, что СММ ОБСЕ обеспечивает существенный мониторинг и содействие весь последний год.

«Касается это не только нашей работы во время отвода войск, но и усилий, которые мы прилагаем для установления так называемых "окон тишины". За последний год мы обеспечили 1100 "окон тишины". И это положительно отразилось на миллионах людей, которые находятся по обе стороны линии разграничения. Потому что таким образом они получили доступ к водоснабжению, электричеству, газу», – сказал Гремингер.

По словам Генсека ОБСЕ, мониторинг на Донбассе уже проводится круглосуточно: «Мы уже осуществляем круглосуточную работу по мониторингу, – настаиваю на этом. Имею ввиду и патрулирование, и, главным образом, технические приспособления. Осуществляем мониторинг благодаря видеокамерам, дронам. И все эти усилия могут стать еще более мощными. Мы сейчас финализируем бюджет специальной мониторинговой миссии на следующие 12 месяцев. Этот бюджет абсолютно четко предусматривает усиление возможностей круглосуточного мониторинга. В частности, развертывание системы контроля передвижений благодаря усилению технических возможностей. Мы будем увеличивать летные часы на большие расстояния для наших беспилотников. Еще одним инструментом, я думаю, станет развертывание передовых патрульных баз на оккупированных территориях. Это те шаги, которые может сделать организация ОБСЕ, чтобы обеспечить круглосуточный мониторинг».

Томас Гремингер считает, что позиция президента Владимира Зеленского определила положительную динамику в процессе урегулирования конфликта на Донбассе.

«Я очень благодарен президенту Зеленскому за ту решимость, которую он продемонстрировал летом. Я думаю, именно это и определило положительную динамику. То, что мы видели, начиная с лета, – это целая серия важных шагов в правильном направлении. Важно, в частности, и то, что возобновились те шаги, которые делались до этого. И весь мирный процесс оформился в определенную дорожную карту. Включая работу Трехсторонней контактной группы в Минске», – отметил глава ОБСЕ.

Полная имплементация Минских соглашений зависит от волевых решений политических лидеров, убежден Томас Гремингер.

В то же время он предостерег от определенной стигматизации, что наблюдается относительно «формулы Штайнмайера», которую Украина по решению саммита «Нормандской четверки» должна закрепить в национальном законодательстве. Генсек ОБСЕ выделил две позиции, на которых нужно сфокусировать внимание.

«Первая: согласно формуле, специальные полномочия для региона вступают в силу только тогда, когда местные выборы пройдут в соответствии с международными стандартами и украинским законодательством. А теперь давайте подумаем, что именно следует изменить, если говорить о ситуации, которая существует сейчас, и о ситуации, до которой, в конце концов, следует дойти. Вы быстро поймете, что нам нужен устойчивый режим прекращения огня. Нам нужна свобода передвижения. Нам нужно значительное облегчение доступа к неподконтрольной территории. Нужна свобода собраний, свобода слова. ...Поэтому фокусируемся на том, что следует сделать, чтобы от той ситуации, которая существует сейчас, двигаться в направлении проведения местных выборов, которые состоятся в соответствии с международными стандартами и украинским законодательством», – отметил Гремингер.

«Второй момент: что будет происходить с институтами, которые были созданы фактической "властью". Они должны быть трансформированы в украинские институты. Если они, возможно, не соответствуют украинскому законодательству, их следует расформировать. И это уже другая плоскость, и мы должны выработать по ней план, который устроит все стороны», – говорит глава ОБСЕ.

Он констатировал, что «формула Штайнмайера» трактовалась иначе и сейчас украинское общество, возможно, воспринимает ее отрицательно.

«Но, думаю, если вы посмотрите на суть формулы, и то, что именно она предлагает, то придете к выводу: она способствует выполнению Минских соглашений. И приближает нас к стабильности», – резюмировал Томас Гремингер.