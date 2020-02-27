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Красный Крест направил более 175 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

27.02.20 10:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса более 175 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" проследовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированной территории Украины направлены продуктовые наборы, строительные материалы и посуда общим весом более 175 тонн», – сказано в сообщении.

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