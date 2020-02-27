Министр обороны: С точки зрения безопасности Минские соглашения нам подходят

Действующие Минские соглашения Украина выполняет и готова выполнять в дальнейшем. Возможные планы изменения порядка урегулирования ситуации на Донбассе никак не меняют стратегические позиции государства. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает «LB.ua».

«Минские соглашения, которые действуют на данный момент, мы выполняем и готовы выполнять. Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 2015 года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы. И если речь заходит о переписывании положений Минских соглашений, то это касается установления другого порядка их выполнения, соответствующего законодательству Украины. Вначале контроль над границей, затем проведение выборов», – сказал Загороднюк.

Глава Минобороны отметил, что есть «четкая канва действий», и пока изменений в «Минске» нет, Министерство обороны действует согласно существующему документу: «Есть Минские соглашения, переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Все, что мне известно о возможных планах изменения урегулирования ситуации, никак не меняет наши стратегические позиции».

«С точки зрения безопасности Минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск. То, что там написано, нас устраивает. Если у Украины будет что предложить, это сделает МИД», – резюмировал Андрей Загороднюк.