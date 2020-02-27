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По стандартам НАТО: В Мариуполе строят бригадный городок (Фото)

27.02.20 14:24
Пресс-служба Минобороны Украины
Пресс-служба Минобороны Украины

В Мариуполе (Донецкая обл.) строят бригадный городок по стандартам НАТО. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Как рассказали в пресс-службе, командующий войсками оперативного командования «Юг» генерал-майор Игорь Палагнюк посетил мотопехотную бригаду. Во время визита была проинспектирована территория будущего административно-жилого городка бригады в пункте постоянной дислокации, расположения одного из мотопехотных батальонов, будущей солдатской столовой этого батальона, парка боевых машин и автомобильной техники.

Также в пресс-службе сообщили, что уже выделены средства на строительство инфраструктуры для бригады по стандартам НАТО в городе Мариуполе, где будут предусмотрены административная, парковая и жилая зоны. Таким образом, военнослужащие бригады смогут после решения ряда бытовых и жилищных проблем больше сосредоточиться на вопросах боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе (Донецкая обл.) и Северодонецке (Луганская обл.) будут построены военные базы по стандартам НАТО.

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