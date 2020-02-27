На Донетчине за сутки нашли 23 гранаты и 6 мин

В Славянском районе Донетчины пиротехники ГСЧС за минувшие сутки нашли и изъяли 23 гранаты и 6 мин. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в лесу, примерно 2 км от жилого сектора пиротехники ГСЧС выполняли работы по очистке местности от взрывоопасных предметов.

«В результате проведенной работы были изъяты 29 взрывоопасных предметов, а именно: 9 гранат РГД-33, 3 гранаты РГ-42, 2 гранаты М-39, 7 гранат РПГ-41, 2 ружейные гранаты, 6 минометных мин калибра 82 мм, которые будут обезврежены установленным способом», – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области