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Украинская сторона СЦКК и патруль ОБСЕ обеспечили ремонт магистрального водопровода на Донетчине (Фото)

27.02.20 15:59
Пресс-центр штаба ООС
Пресс-центр штаба ООС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон совместно со Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжает способствовать проведению ремонтно-восстановительных работ на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры Донбасса. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в пресс-службе, 26 февраля представителями мобильной группы украинской стороны СЦКК и патруля СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Пески (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) обеспечили проведение работ по обследованию и ремонту магистрального Южнодонбасского водопровода № 1.

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