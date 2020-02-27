Медреформа: Что изменится с 1 апреля для больниц и пациентов

С 1 апреля 2020 года государство запускает Программу медицинских гарантий. Цель нововведений – освободить украинцев от «благодарности» врачам и оплаты обследований и операций из собственного кармана. Специалисты Центра общественного мониторинга и контроля рассказали, что входит в перечень услуг бесплатной медицины и кто сможет ее получить.

Программа медицинских гарантий – это перечень и объем медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантирует и оплачивает населению на основе единых национальных тарифов. В бюджете на 2020 год на эту программу заложено 72 млрд грн, что составляет 64% от бюджета на всю медицинскую отрасль. В частности, программа будет покрывать первичную (19,1 млрд грн), экстренную (4,6 млрд грн), амбулаторно-поликлиническую и стационарную (44,4 млрд грн), паллиативную (0,3 млрд грн) медицинские помощи, реабилитацию (0,5 млрд грн) и проект «Доступные лекарства» (2,1 млрд грн).

Всего на этот год Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предусмотрела 26 пакетов услуг, предоставление которых государство будет финансировать медучреждениям. Как отмечают в правительстве, все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для всех украинцев без исключений. Ведь эта медицинская помощь уже оплачена из их налогов.

«Чтобы бесплатно воспользоваться перечнем медицинских услуг Программы медицинских гарантий, пациент должен сделать несколько простых шагов – заключить декларацию с врачом первички, получить направления на следующие уровни помощи», – разъяснила директор Департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко.

Относительно экстренной помощи, вопрос которой волнует многих людей, то ее предоставления не будет зависеть от прописки или заключенной декларации.

«Экстренная помощь будет оказана всем, даже если человек не имеет декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром», – отметила Татьяна Бойко.

Меняется схема финансирования лечебных учреждений: введение Программы медицинских гарантий предусматривает, что специализированные медицинские учреждения будут заключать контракты напрямую с НСЗУ. Государственной субвенции на финансирование «койко-мест» заведений специализированной медицинской помощи с 1 апреля не будет.

По словам экспертов, такой механизм позволит поднять стандарты оказания медицинской помощи. Чтобы заключить контракт с НСЗУ, больницы должны будут соответствовать ряду требований. В частности, медучреждение должно быть оснащено необходимым оборудованием для диагностики и лечения определенного вида заболеваний, а также обеспечено лекарственными средствами. Кроме того, там должны работать врачи с соответствующей квалификацией и уровнем практики.

Основное условие для контракта с НСЗУ – автономизация больницы, то есть превращение ее в коммунальное некоммерческое предприятие (КНП). Такое учреждение обязательно должно иметь компьютеры и установленную информационную медицинскую систему для подключения к национальной системе электронного здоровья eHealth. По словам чиновников, автономизированная больница сможет самостоятельно распоряжаться полученными от Нацслужбы здоровья финансами, например: устанавливать размер зарплаты для работников. Сейчас в Украине автономизированно уже 96,2% учреждений специализированной медицины.

В правительстве отмечают, что больницу не будут закрывать, если она не будет соответствовать критериям НСЗУ. В таком случае ее может финансировать местная власть.

В числе приоритетов на 2020 год в сфере здравоохранения – открытие новых приемных отделений в регионах. Планируется, что на это пойдут средства, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. «Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине», – заявил президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля.

Также в этом году Национальная служба здоровья определила 5 услуг, которые будут финансироваться по повышенному тарифу:

лечение острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда. В частности, не нужно будет платить за компьютерную томографию, МРТ, ангиографию, экстренные лабораторные исследования. Также государство гарантирует проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте), круглосуточный надзор за пациентом в реанимации и реабилитационную помощь во время обострений;

В частности, не нужно будет платить за компьютерную томографию, МРТ, ангиографию, экстренные лабораторные исследования. Также государство гарантирует проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте), круглосуточный надзор за пациентом в реанимации и реабилитационную помощь во время обострений; помощь при родах, в частности кесарево сечение, и неонатальная помощь . Государство будет оплачивать лабораторные и инструментальные исследования, интенсивную терапию в случае осложнений, реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных, а также поддержку недоношенных младенцев;

. Государство будет оплачивать лабораторные и инструментальные исследования, интенсивную терапию в случае осложнений, реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных, а также поддержку недоношенных младенцев; эндоскопические обследования для ранней диагностики онкологических заболеваний. Направление на обследование, химиотерапевтическое, радиологическое и хирургическое лечение можно будет получить у семейного врача или врача-специалиста. Все эти услуги будут бесплатны, а перечень учреждений, которые их предоставляют, можно будет найти на сайте НСЗУ.

По словам экспертов, в случае успешной реализации Программа медицинских гарантий позволит украинцам получать действительно бесплатные и профессиональные услуги, самостоятельно выбирая учреждение для лечения.

Напомним, что в Украине с 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий. Сейчас Министерство здравоохранения (МОЗ) Украины и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы.