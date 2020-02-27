RU
Все новости

На Луганщине легковушка столкнулась с «КАМАЗом» и врезалась в столб: Три человека госпитализированы (Фото)

27.02.20 11:49
Пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Луганской области
Пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Луганской области

На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Луганской области.

Авария произошла 26 февраля около 20:10 на ул. Конституции в Сватово. Сотрудниками следственно-оперативной группы на месте происшествия было установлено, что 35-летний водитель автомобиля «КИА», двигаясь по ул. Конституции в закруглении дороги, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. В результате произошло столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ», который перевозил дизельное топливо и двигался во встречном направлении.

В результате столкновения легковой автомобиль отбросило на обочину, где транспортное средство столкнулось с железобетонной электроопорой.

В ДТП телесные повреждения получили 2-е пассажиров и водитель автомобиля «КИА». Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил дорожного движения». Продолжается следствие.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк