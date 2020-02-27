МИД подтвердил заражение украинки коронавирусом в Италии: Подробности

Гражданка Украины, у которой накануне подтвердили коронавирусную инфекцию, находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе (Италия). Состояние ее – не критическое, родственников гражданки, которых она посещала, перевели на карантин. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы (ДКС) МИД Украины Сергей Погорельцев.

«В Неаполе два случая подтверждения инфекции. Одна из двух – украинка, 26 лет, работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в (провинции, – ред.) Салерно, положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме», – сообщил Погорельцев.

По его словам, сейчас украинка находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, ее «состояние не критическое».

«Родственники, которых она навещала, на карантине. Генеральное консульство Украины в Неаполе в контакте с местным штабом», – добавил глава ДКС.