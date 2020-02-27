Дмитрий Кулеба: Украина может вступить в НАТО даже с неподконтрольными территориями

Украина может стать членом Североатлантического альянса (НАТО) даже при наличии в ее составе неподконтрольных территорий. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в Twitter.

Один пользователей соцсети задал чиновнику вопрос: «Возможно ли вступление Украины в НАТО в состоянии войны или с оккупированными территориями?».

«Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями», – ответил Кулеба.

В обсуждении темы он также указал, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в 2008 году, и ее приняли к рассмотрению. По его мнению, Украина продвинулась вперед на пути к НАТО.

«Бьемся за участие в EOP (программа партнерства с расширенными возможностями Enhanced Opportunity Partnership – ред.). Интеграция необратима. Все в интересах наших граждан, бизнеса и государства», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре этого года Украина может ожидать повышение статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен.