На Донетчине разоблачили пропагандистку «русского мира»

В Донецкой области сотрудники СБУ задействованные в операции Объединенных сил разоблачили пропагандистску, которая действовала в интересах «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным следствия органов безопасности, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент. В публикациях в частности содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны. Злоумышленница популяризирует террористические организации "Л/ДНР", поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. Деструктивные материалы женщина получала с российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований», – сообщили в СБУ.

Также сообщается, что по месту жительства женщины правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.