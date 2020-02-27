Государство не должно посягать на полномочия местного самоуправления, – министр

Местное самоуправление должно иметь достаточно полномочий, и государство не должно посягать на эти полномочия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в Краматорске, во время заседания Совета развития громад и территорий при Донецкой облгосадминистрации, заявил вице-премьер-министр Украины – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

«Если мы говорим о сильном местном самоуправлении, то мы хотим говорить и о сильной Украине в целом… Местное самоуправление должно иметь достаточно полномочий, и государство не должно посягать на эти полномочия. Но в то же время, каждый из нас хочет жить в сильном успешном государстве и быть уверенным в будущем. И не все проблемы государственного уровня могут преодолеть громады самостоятельно», – сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, важным является вопрос о полномочиях префекта – или чиновника, главы облгосадминистрации. Само название тоже является предметом дискуссии.

Министр сообщил, что сейчас власти ждут предложений по данной теме – от ассоциаций, глав громад, депутатов, экспертов. Затем все эти предложения будут структурированы и систематизированы в Киеве, после чего начнется еще один этап экспертного обсуждения. Готовые материалы будут переданы в комитеты Верховной Рады и парламентский зал.

Денис Шмыгаль отметил, что в предлагаемых законопроектом изменениях в Конституцию в части децентрализации «почти все прописано неплохо», а основные вопросы именно к функциям и полномочиям префекта. «Когда, действительно, было такое напряжение, какие же полномочия мы этому префекту даем и не вернемся ли мы снова к авторитаризму, от которого хотим убежать и хотим сделать наше государство демократическим», – сообщил он.

Напомним, законопроект об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации планируют внести в Верховную Раду до 20 марта.