Горячего питания нет, отсутствуют стулья: В Макеевке проверили школьные столовые

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) провели проверку организации питания в 22-х школах. Инспекцию школьных столовых проводила местная «прокуратура», также привлекались специалисты санэпидслужбы, городского управления образования.

По информации «прокуратуры Макеевки», проверка прошла в школах №№ 2, 8, 15, 16, 20, 29, 34, 36, 39, 40, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 59, 64, 72, 86, 93 и лицее №1 «Лидер».

По результатам инспекции было установлено, что в образовательных учреждениях примерное двухнедельное меню для учеников 1-4, 5-11 классов (льготной категории) не согласовано органами «Государственной санитарно-эпидемиологической службы», а также не разработано примерное двухнедельное меню для учеников 5-11 классов, которые питаются за счет родительской оплаты.

В выводах проверки также отмечается, что в большинстве школ Макеевки «в связи с новой формой питания и долгим процессом открытия счетов по учету внебюджетных средств» ученики 5-11 классов не льготной категории с 13 января 2020 года на момент проведения проверки не обеспечивались горячим питанием.

Кроме того, на базах пищеблоков школ №№ 16, 49, 34, 50, 59, 80, лицея №1 «Лидер» детям организовали индивидуальное питание буфетной продукцией трех физлиц-предпринимателей без заключения соответствующих договоров с администрациями школ и без согласования с санэпидслужбой.

В ряде школ проверка отметила наличие в детском меню закупленных продуктов, содержащих в составах ароматизаторы, красители, усилители вкуса и консерванты.

В ходе инспекции в столовой школы № 50 оказалось, что отсутствуют стулья, дети едят стоя.

Как сообщается по результатам проведенной проверки, «прокуратурой города Макеевки» внесено одно представление на имя главы «администрации города Макеевки», 25 представлений в адрес директоров общеобразовательных учреждений и 13 «постановлений о возбуждении производства об административном правонарушении».