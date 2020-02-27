На суд по делу Штепы не явились оба прокурора: Рассмотрение в очередной раз перенесли

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, на 23 марта – из-за отсутствия обоих прокуроров, находящихся в отпуске. Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, передает «Укринформ».

«На суд не явились оба прокурора – Елена Кравченко и Ирина Кадигроб, причина – нахождение обеих в отпуске. При этом дата заседания была обсуждена с ними заранее», – отметил Шадрин.

По его словам, очередное заседание суда назначено на 23 марта, на 12:00.

«Таким образом, избрания для Штепы меры пресечения, не выбранной с 2018 года, снова не произошло. В своем ходатайстве прокуроры просили для нее круглосуточный домашний арест», – добавил Шадрин.

По его словам, Штепа приехала на заседание суда из Славянска: до избрания меры пресечения она не должна круглосуточно находиться дома. Покидать Украину она не собирается и ждет справедливый суд.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват города незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В ходе парламентских выборов 2019 года Штепа в Славянске представляла штаб партии «Оппозиционная платформа "За життя"».

Также экс-мэр Славянска заявила, что будет баллотироваться на пост Славянского городского головы на местных выборах 2020 года.