Обращения префектов в суды должны рассматриваться в короткий срок, – министр

Полномочия префекта (согласно обсуждаемому президентскому законопроекту о децентрализации это одна из ключевых фигур органов власти в регионах) должны быть весомыми. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в Краматорске, во время заседания Совета развития громад и территорий при Донецкой облгосадминистрации, заявил вице-премьер-министр Украины – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

По его мнению, полномочия префекта должны быть довольно весомыми, но они не должны накладываться на полномочия местного самоуправления. «Если префект как представитель сильного государства видит какие-то кардинальные нарушения основного закона или видит какое-то преступление со стороны органов местного самоуправления, он, как любой из нас, должен обратиться в суд. Суд должен вынести решение», – сказал министр.

«Вопрос в том, что обращения префектов в суды, наверное, должны рассматриваться в очень короткий срок, например, на протяжении суток, если не на протяжении часов. Это один из тех путей, которые существуют на сегодняшний день», – добавил он.

Денис Шмыгаль считает, что такое решение было бы правильным для сбалансирования ветвей власти.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что местное самоуправление должно иметь достаточно полномочий, и государство не должно посягать на эти полномочия.