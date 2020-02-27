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На КПВВ на Донбассе начали измерять температуру: Известна причина

27.02.20 12:49
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

С сегодняшнего дня, 27 февраля, на всех контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе начали измерять температуру людям, пересекающим линию разграничения со стороны некодкотрольной украинским властям территории. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

«С сегодняшнего дня на всех КПВВ представители Государственной пограничной службы Украины будут измерять температуру всем, кто въезжает с неподконтрольной правительству Украины территории на подконтрольную. Такие меры принимаются по поручению президента Украины и по результатам заседания координационного совещания по контролю за коронавирусом», – сказано в сообщении.

Напомним, что проживающая в Китае дончанка, показала, как из-за коронавируса измеряют температуру в общественном транспорте, торговых центрах и супермаркетах.

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