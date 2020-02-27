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В МинВВОТ поддержат решение об отмене привязки выплат к справке ВПЛ

Эксклюзив 27.02.20 13:01
Руслан Калинин / Facebook
Руслан Калинин / Facebook

Решение об отвязке выплат пенсий и пособий от справки внутреннее перемещенного лица (ВПЛ) – в компетенции Министерства социальной политики и Пенсионного фонда Украины. Об этом в интервью «Донецким новостям» сообщил заместитель министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Руслан Калинин.

«Что касается отвязки справки ВПЛ от получения выплат, то это – компетенция Минсоцполитики и Пенсионного фонда Украины. Они понимают, какие могут быть последствия. И именно они должны принимать решение», – сказал он.

Сам же Калинин поддерживает инициативу об откреплении справки ВПЛ от получения выплат «Если такая инициатива будет озвучена со стороны Минсоцполитики, то лично я ее поддержу», – отметил замминистра.

Он отметил, что проблема привязки выплат к справке ВПЛ касается не только граждан, которые зарегистрированы как переселенцы. Но и тех, кто уже по факту переселенцем не является. «Проблема ведь актуальна и для переселенцев-пенсионеров, которые уже приобрели жилье на подконтрольной территории, но все равно имеют проблемы с получением пенсий и иных выплат, т.к. для государства – они все равно "внутренне перемещенные лица"», – пояснил Калинин.

С полным интервью замминистра можно ознакомиться в материале «Перерегистрация, справка ВПЛ и жилье: Интервью с замминистра МинВВОТ Русланом Калининым»

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