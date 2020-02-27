«Холодная деоккупация»: Партия Вакарчука представила свой план по Донбассу и Крыму

Минские соглашения создают иллюзию движения к миру и размывают украинский суверенитет, они не дают ответа, как вернуть Крым. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук на презентации «Плана деоккупации Донбасса и Крыма», передает корресподент «Донецких новостей».

Партия назвала свой план стратегией «холодной деоккупации» неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.

«Мы предлагаем мир на украинских условиях. Мы назвали его "План холодной деоккупации". "Холодной", потому что надеемся – не уверены, но надеемся – что именно таким способом, без "горячей" фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме», – заявил Вакарчук.

Он подчеркнул, что «и Донбасс, и Крым – это неотъемлемая территория Украины. И мы не имеем права разменивать друг на друга».

Глава фракции политсилы в Верховной Раде Сергей Рахманин, представляя план, отметил, что Минские соглашения теоретически обещают восстановление территориальной целостности «с фактическим лишением суверенитета над частью территории».

«А это недопустимо с точки зрения партии "Голос" и всех людей, которые работали над этим планом», – акцентировал Рахманин.

Представленный план, по его словам, – это фундамент для дискуссий, вокруг которого может выстраиваться дальнейшая стратегия, если он «будет поддержан значительной частью общества и к нему будет приобщена власть». Партия предлагает свой план как альтернативу Минским договоренностям.

Этапы реализации «Плана деоккупации Донбасса и Крыма»:

прекращение огня на всей линии разграничения – не менее 6 месяцев, желательно года;

демилитаризованная зона и международная полицейская миссия,

начало разоружения;

создание условий для деоккупации;

начало деоккупации и временная международная администрация;

завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса;

первые выборы на освобожденных территориях;

возвращение Крыма.

Параллельно с этим, по мнению авторов плана, Украина должна работать в направлении развития армии; освобождения и защиты граждан Украины, развития инфраструктуры и экономики, защиты информационного пространства, возмещения убытков и установления ответственности за преступления.

Согласно представленному плану, украинская власть может вернуться на неподконтрольные территории Донбасса через 5 лет, а первые выборы там могут состояться через 7 лет.