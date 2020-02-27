При проведении реформы децентрализации будем ориентироваться на европейские практики, – глава Комитета ВРУ

Внесение изменений в Конституцию Украины по децентрализации будет иметь определяющее значение для развития украинского государства на будущие десятилетия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в Краматорске, во время заседания Совета развития громад и территорий при Донецкой облгосадминистрации, заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

«По моему личному убеждению, принятие закона о внесении изменений в Конституцию Украины касательно децентрализации власти будет иметь определяющее значение для развития украинского государства на будущие десятилетия», – сказал Андрей Клочко.

Это, по его словам, необходимость, это важно для государства в целом, «чтобы наши дети росли в этой стране, а не искали лучшего за границей». «Реформа децентрализации позволит создать предпосылки для ускоренного экономического развития Украины, эффективного развития территорий», – сообщил глава Комитета ВРУ.

«Успешное проведение реформы децентрализации, повышение уровня благосостояния граждан существенно усиливает шансы на восстановление территориальной целостности Украины», – добавил он.

По словам Андрея Клочко, при проведении реформы будет взят ориентир на лучшие европейские практики. «Во время дальнейшего проведения реформы мы будем ориентироваться на лучшие европейские практики, на успешный опыт наших соседей – Польши, Венгрии и других стран ЕС, а также на мнение тех, кого эта реформа касается ежедневно и непосредственно», – отметил он.