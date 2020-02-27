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На Донетчине у наркоторговца изъяли полкило марихуаны

27.02.20 13:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В с. Криничное (Никольский р-н, Донецкая обл.) у подозреваемого в наркоторговле мужчины изъяли полкилограмма марихуаны. Мужчина задержан. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Сыщики задокументировали преступную деятельность мужчины в ходе нескольких этапов оперативных закупок. Наркоторговец из села Криничное Никольского района продавал марихуану по предварительной договоренности. Примерно 1 г подготовленного растения стоил 150-200 грн. Во время проведения обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли около половины килограмма высушенных и измельченных растений, происхождение которых будет установлено после проведения экспертизы», – рассказали в полиции.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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