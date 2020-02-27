Инфекционные больницы и отделения в Донецкой области получат оборудование для борьбы с коронавирусом

Областные медицинские учреждения Донетчины будут обеспечены оборудованием в связи с угрозой распростанения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко в видео, опубликованном в Facebook.

«Это пульсоксиметры, дыхательные ручные аппараты, инфузионные насосы, передвижные аппаратные искусственной вентиляции и кислородные концентраторы», – отметил он.

Указанное оснащение распределят между инфекционными больницами Константиновки и Мирнограда (до переименования – Димитров), направят в инфекционные отделения больниц Мариуполя, Волновахи, Славянска, Краматорска, Бахмута (до переименования – Артемовск), Селидово и Курахово.

По словам Александра Педенко, на сегодняшний день на территории Донецкой области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Напомним, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что Донетчина полностью готова к действиям в случае заноса вируса.